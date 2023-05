FC Barcelone : Robert Lewandowski ne regrette pas d’avoir quitté le Bayern Munich

La suite après cette publicité

Pour sa première saison avec le FC Barcelone, Robert Lewandowski réalise un exercice 2022-2023 très correct avec 19 buts en championnat. Ce qui fait de lui le meilleur buteur de la Liga actuellement. Toutefois, le buteur polonais a été quelques fois critiqué en Catalogne, notamment lors des rencontres décisives où il est parfois passé au travers. En marge des Laureus World Sports Awards, l’attaquant de 35 ans a accordé une interview au média allemand Ran. Il est revenu sur sa première saison avec le Barça.

« Je vais super bien. Je suis très content. Nous avons une bonne chance de remporter le championnat et ce titre serait très, très important pour le club. C’est un processus qui est toujours en cours, mais nous sommes sur la bonne voie. J’espère que ce sera la première étape pour ensuite, je l’espère, gagner encore plus la saison prochaine ». Il a ensuite répondu à la question de savoir s’il est heureux qu’il manque si douloureusement au Bayern Munich . « Non, je ne suis pas du genre à être jaloux. Tout ce que j’ai vécu et accompli au Bayern Munich restera gravé dans ma mémoire. Et je me souviendrai toujours avec gratitude de mon temps passé au Bayern et aussi en privé à Munich. J’ai passé douze ans en Allemagne, dont huit à Munich, pendant lesquels j’ai vécu beaucoup de choses et gagné beaucoup. C’est pourquoi je ne l’oublierai pas ».

