FC Barcelone : le cas Robert Lewandowski devient problématique

Ce dimanche, le FC Barcelone s’est rapproché encore plus d’un titre de Champion d’Espagne après sa victoire contre l’Atlético de Madrid (1-0). Grâce à un but de Ferran Torres, les Blaugranas empochent onze points d’avance sur le Real Madrid alors que la Liga se terminera dans huit journées. Mais au-delà du résultat, l’attaque du FC Barcelone n’a pas plu au public catalan et notamment la prestation de Robert Lewandowski. En difficulté depuis plusieurs semaines, le Polonais a réalisé un match bien trop décevant.

Une grosse occasion complétement ratée

Après un excellent début de saison, l’attaquant est toujours meilleur buteur de Liga avec 17 réalisations, mais brille beaucoup moins depuis son retour de Coupe du Monde (27 réalisations en 36 matchs, toutes compétitions confondues). «Je sais que les gens veulent que je marque plus de buts. Je sais que je peux le faire et en tant qu’équipe, nous pouvons mieux jouer. Il ne s’agit pas seulement de gagner, il s’agit aussi de marquer des buts», avait justement déclaré le Polonais, il y a quelques semaines, au sujet de sa méforme.

Auteur d’uniquement deux buts et une passe décisive à Elche (0-4), sur ses dix derniers matches, Lewandowski n’a pas marqué lors de 9 de ses 10 derniers matches en club et en sélection. L’ex-Bavarois n’est pas au mieux et sa sortie contre l’Atlético de Madrid semble être sa mauvaise prestation de trop pour certains. Muet durant toute la rencontre, Lewandowski n’a pas toujours fait les bons choix et n’a cadré que deux frappes, qui n’ont rien donné (40e et 60e). Seul au duel devant Oblak, sorti de sa surface pour gêner l’attaquant, il a ensuite complètement manqué le cadre, ce qui a frustré Raphinha, tout seul au second poteau (76e).

Xavi attend plus de Lewandowski

«Son défaut a été devant le but, surtout lorsque, seul face à Oblak, il a commis une erreur grossière en envoyant le ballon à côté alors qu’il avait Raphinha, seul, à ses côtés», a écrit le quotidien catalan Sport. «Lewandowski a manqué de manière incompréhensible le 0-2 sur un ballon dans l’espace et le Barça a dû serrer les dents à la fin», a également réagi le quotidien Mundo Deportivo. Sous les tweets officiels du compte du FC Barcelone sur Twitter, certains vont jusqu’à demander le départ du Polonais en fin de saison.

De son côté, Xavi a également fait part de la méforme de son buteur. «Il a réussi à être décisif pendant une partie importante de la saison, mais pour le moment, il ne l’est pas. Mais les buts viendront. Mais je pense aussi que nous aurions pu terminer à 2-0 pour nous et marquer plus de buts. », a-t-il assuré après la rencontre. Alors que Karim Benzema n’est qu’à trois buts de retard sur lui, Robert Lewandowski va devoir finir la saison en beauté. D’autant plus que l’arrivée de Roberto Firmino est annoncée pour cet été, afin de concurrencer l’international polonais de 34 ans.