FC Barcelone : Robert Lewandowski dévoile les raisons de sa méforme

Le FC Barcelone file vers le titre en Liga. C’est un lot de consolation un peu maigre pour la formation catalane, qui visait plusieurs titres après le recrutement cliquant de l’été dernier. Malgré cette Liga promise (13 points d’avance sur le Real Madrid), le club connaît un coup de mou en ce moment. Eliminé de la Coupe du Roi après avoir été humilié par le Real Madrid en demi-finale retour (0-4), et tenu en échec par Gérone à domicile ce week-end (0-0), le Barça a des soucis. Robert Lewandowski illustre bien les difficultés du moment. Après un excellent début de saison, l’attaquant brille beaucoup moins depuis son retour de Coupe du Monde (27 réalisations en 36 matchs toutes compétitions avec les Culés tout de même), ce qu’il reconnaît lui-même à l’occasion d’une invitation d’un salon du livre sur le sport dont les propos ont été rapportés par la presse espagnole.

«Je ne serais jamais content, peu importe les buts que je marque. Après la Coupe du Monde, j’ai moins marqué, mais c’est toute l’équipe qui a moins bien joué lors des derniers matchs. Nous allons nous améliorer. C’est difficile, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que dans ces 10 matchs restants, nous serons comme d’habitude, pas comme maintenant, assure l’ancien Bavarois arrivé pour 45 M€ l’été dernier. Je sais que les gens veulent que je marque plus. Je sais que je peux le faire et en tant qu’équipe, nous pouvons mieux jouer. Il ne s’agit pas seulement de gagner, il s’agit aussi de marquer des buts.» Des mots bienvenus car d’après la presse catalan, la direction du FC Barcelone se poserait des questions quant à l’avenir du joueur. Non seulement il marque moins après un départ canon, mais il affiche surtout ses difficultés dans les moments importants de la saison.

On retiendra un doublé contre l’Inter en C1, un penalty face à Manchester United en Ligue Europa ou encore un but face au Real Madrid en Supercoupe d’Espagne. Lewandowski attribue cela au changement de club et une période d’adaptation plus longue que prévue. «En quelques mois, on ne peut pas tout changer. Nous avons manqué de joueurs, à cause des blessures. Nous avons essayé d’atteindre nos objectifs, mais je savais que la première année serait difficile. Ces dernières semaines, je sais que je n’ai pas été parfait. Il faut être patient et dans les semaines à venir, nous serons meilleurs et la saison prochaine sera aussi meilleure, c’est sûr. C’est important pour tout le monde de gagner la Liga, pour les jeunes, pour moi… c’est un grand titre. Nous travaillons tous ensemble non seulement pour gagner ce trophée mais aussi pour nous améliorer.»

Si cette saison devrait se conclure sur une victoire en Liga et peut-être un titre de Pichichi (il est actuellement meilleur buteur du championnat avec 17 buts, devant Benzema, 14 réalisations), le Polonais reconnaît que la fessée reçue face au Real Madrid est restée dans les têtes. Fantomatique ce soir là, l’attaquant révèle qu’il s’est blessé à la suite d’un choc avec Militao. «J’ai reçu un coup dans le dos de Militao en Coupe. Je voulais jouer tout le match, à cause de mon ambition, mais j’avais du mal à marcher. Hier (lundi) quand je me suis levé, je pouvais à peine marcher, mais j’ai travaillé avec le physiothérapeute et j’ai pu recourir. Cela fait partie du football. Je ne suis pas une personne qui ne joue pas à cause de la douleur, j’essaie toujours d’être là. Aujourd’hui, je pouvais marcher. Au prochain match, je serai capable de jouer, mais ce n’est pas une excuse, j’aurais pu être meilleur.» Reste désormais à montrer un visage différent pour faire taire les critiques.