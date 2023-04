Le FC Barcelone commence à douter de Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

L’humiliation subie au Nou Camp en demi-finale retour de Coupe du Roi risque de laisser des traces. Giflé par le Real Madrid 4-0, avec notamment un triplé pour Karim Benzema, le FC Barcelone terminera la saison avec un titre tout de même à son actif, la Liga. Cette victoire a son importance mais elle laisse presque un goût d’inachevé dans la bouche après les lourds investissements consentis cet été. C’est la marque des grands clubs, éternels insatisfaits.

Robert Lewandowski incarne ce relatif échec. Recruté pour 45 M€ au Bayern Munich à 33 ans, le Polonais aligne les buts. Il en compte même 27 en 35 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison mais il interroge tout de même. Pas toujours aidé par ses partenaires, et en plus d’avoir été blessé cet hiver, il a souvent disparu dans les grands matchs. Ce fut encore le cas lors de la réception du Real Madrid cette semaine et son cas commence à faire débat en Catalogne.

Des buts mais sans grande importance

Malgré les buts, AS a fait le compte et pour le moment, c’est plutôt décevant. Seules trois de ses 17 réalisations en Liga (Majorque, Valence et Betis) ont donné des points à son équipe. Pour le reste, l’ancien Munichois n’a fait "que" confirmer la victoire et c’était souvent face à des formations de moindre importance. Même en Ligue des Champions, il n’a pas donné entière satisfaction, restant muet deux fois face au Bayern. Son doublé contre l’Inter et son penalty face à Manchester United lors du barrage retour de C3 le sauvent un peu.

La direction s’interroge tout de même sur l’impact réel de l’attaquant et surtout s’il peut durer dans le temps. Lewandowski a tout de même 34 ans et un contrat qui le lie aux Blaugranas jusqu’en 2026. Il aura donc trois ans de plus à la fin de ce bail. Problème, Laporta lui a accordé un salaire évolutif. Autrement dit, il sera mieux payé d’année en année alors qu’il vieillira. Un vrai problème quand on connaît les difficultés économiques du club. S’il est bien parti pour finir pichichi de la Liga, l’attaquant n’a pas encore totalement fait ses preuves au FC Barcelone.