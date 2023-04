FC Barcelone - Real Madrid : le terrible aveu de faiblesse de Xavi

La suite après cette publicité

Pour voir le Real Madrid s’imposer par quatre buts d’écart au Camp Nou face au FC Barcelone, il fallait remonter au 27 janvier 1963 et une déroute 5-1 des Blaugranas. Et ce jeudi soir, ces derniers n’ont pas fait le poids face aux hommes de Carlo Ancelotti (4-0), portés par un triplé de leur attaquant, capitaine et Ballon d’or 2022 Karim Benzema, auteur de ses trois buts en seconde période dans cette demi-finale retour de la Coupe du Roi (4-1 aux scores cumulés).

Un Barça à deux vitesses

Pourtant, cette démonstration ne semble pas être digérée par l’entraîneur barcelonais Xavi, présent en conférence de presse à l’issue de la rencontre. «Nous devons être unis, c’est un moment difficile. Dans les moments difficiles, on voit comment une équipe réagit. C’est une soirée difficile à avaler, une lourde défaite. Nous avons été bien meilleurs que le résultat ne le laisse penser. Les erreurs de ne pas savoir bien jouer nous ont pénalisés…», a-t-il déclaré dans des propos récoltés par Marca.

Toujours face aux journalistes, le technicien catalan a livré son analyse de la rencontre à deux visages de ses joueurs : «en première période, nous avons été très bons, nous étions mieux dans le jeu, nous avons été agressifs par moments et nous avons concédé très peu de choses. Nous avons encaissé très peu d’occasions. En ce qui concerne les transitions, nous avons parlé du fait que nous devions les arrêter et c’est de là qu’est venu le 0-1. Le 0-2 nous a tués dès le retour des vestiaires. Bref, c’est dommage. Nous avons fait une bonne première mi-temps et une mauvaise deuxième mi-temps.»

«Madrid était le favori…»

Enfin, l’ancien numéro 6 du FCB ne voulait pas remettre la faute de cette défaite sur les nombreuses absences sur blessures (Pedri, De Jong, Christensen…) : «ce serait une excuse si je disais qu’ils ont été remarqués. Nous avons très bien joué, je suis fier de la première mi-temps, mais nous avons payé cher nos erreurs en deuxième mi-temps. Nous avons joué contre Madrid, qui était pour moi le favori, je l’ai déjà dit. Nous avons joué contre les vainqueurs en titre de la Ligue des champions. (…) L’impuissance de ne pas jouer la finale… c’est normal. Mais nous demandons du calme et du respect au Real Madrid»

Malgré ce dur revers devant ses supporters, le coach de 43 ans veut remobiliser ses troupes pour la fin de saison en championnat, que le Barça domine avec 12 points d’avance sur son adversaire du soir : «nous devons être unis, c’est un moment difficile. Dans les moments difficiles, on peut voir comment une équipe réagit. C’est une soirée difficile à avaler, une lourde défaite. Nous avons été bien meilleurs que le résultat ne le laisse penser. Les erreurs de ne pas savoir bien rivaliser nous ont pénalisés…» Il reste encore le championnat à aller chercher le Barça, pour finir la saison sur une bonne note.