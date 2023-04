Le FC Barcelone a bouclé l’arrivée de Roberto Firmino

La suite après cette publicité

«Qui serait sur ma liste prioritaire ? Le fair-play financier est quelque chose que vous devez prendre en compte, mais il y a absolument besoin d’un attaquant derrière Lewandowski. J’aime beaucoup Gonçalo Ramos. Il est excellent avec la sélection portugaise et aussi à Benfica. Je pense qu’il pourrait être un joueur très intéressant au Barça. Comme Roberto Firmino d’ailleurs». Voici ce que déclarait dernièrement Patrick Kluivert, ancien joueur du Barça entre 1998 et 2004. Des propos qui semblent avoir eu un effet certain dans les bureaux catalans. Et pour cause. Toujours aussi déterminés à l’idée de rapatrier Lionel Messi cet été, les Culers seraient sur le point de boucler une arrivée surprise.

Dans cette optique, le Daily Mail indique, ce samedi, que l’attaquant de Liverpool Roberto Firmino, en fin de contrat l’été prochain, aurait d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre l’actuel leader de Liga. En manque de temps de jeu du côté des Reds, qui plus est depuis les arrivées de Diogo Jota, Cody Gakpo et Darwin Nunez, l’international brésilien (55 sélections, 17 buts) viendrait ainsi apporter une vraie concurrence à Robert Lewandowski au poste de numéro 9.

Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Roberto Firmino restera surtout un membre du trio magique avec Mohamed Salah et Sadio Mané lors de la conquête du titre de champion d’Angleterre en 2020. Si j’ai été surpris de sa volonté de départ ? Un peu mais je respecte totalement. C’est un joueur très spécial, j’ai adoré l’accueil qu’il a reçu contre Manchester United. Il veut boucler cette merveilleuse histoire avec une fin positive. Sa chanson sera là pour longtemps, confiait Jürgen Klopp en mars dernier, conscient des volontés de départ de son protégé.

Annoncé du côté de l’Inter Milan mais surtout du Real Madrid pour venir épauler Karim Benzema, Firmino devrait donc, sauf retournement de situation, s’engager librement avec le rival barcelonais. Actuellement blessé, l’ancien attaquant du TSG Hoffenheim, fort de 109 réalisations en 360 matches sous le maillot des Reds, ne sait toujours pas quand il pourra refouler les pelouses. Une chose est sûre, si son coach espère vraiment le revoir d’ici la fin de la saison, son retour sera certainement l’occasion pour lui de faire ses adieux à Anfield.