PSG : quel premier onze pour Mauricio Pochettino ?

Disons-le tout de suite, il sera difficile de voir la patte Mauricio Pochettino dans le jeu du PSG dès son premier match sur le banc de touche mercredi soir, à Saint-Étienne. L'entraîneur argentin n'est arrivé au club que depuis samedi et il n'aura eu que trois jours pour préparer cette rencontre. Cependant, ce sera quand même l'occasion d'observer ses premiers choix. Les choix tactiques, comme le système utilisé, et les choix d'hommes, pour peu qu'il dispose de suffisamment de joueurs disponibles pour pouvoir trancher.

En effet, ce n'est pas le limogeage de Thomas Tuchel qui a vidé l'infirmerie. Neymar est toujours forfait suite à son entorse à la cheville, Layvin Kurzawa et Presnel Kimpembe sont également indisponibles, tout comme Rafinha, positif à la Covid-19. Abdou Diallo et Alessandro Florenzi ne sont, eux, pas certains d'être du déplacement. Voilà donc les contraintes proposées au nouvel entraîneur parisien pour sa première rencontre.

Un 4-3-3 pour débuter ?

Comme le rapporte L'Équipe, sa première vraie séance d'entraînement a eu lieu hier au Camp des Loges. Une séance dirigée principalement en anglais, qui a laissé entrevoir les exigences du coach argentin et ses premiers choix. Ainsi, c'est un 4-3-3 qui a été mis en place, et c'est probablement ce que l'on devrait voir à Geoffroy-Guichard demain soir. Avec Keylor Navas dans les buts, Marquinhos avec Kehrer en défense centrale, et Bakker et Dagba sur les côtés.

Au milieu de terrain, durant l'entraînement, Idrissa Gueye a été installé au poste de sentinelle, avec devant lui Marco Verratti et Ander Herrera en guise de relayeurs. Enfin, pour animer le secteur offensif, Pochettino avait aligné un trident Mbappé-Kean-Di Maria. Voilà donc à quoi devrait ressembler le premier onze du nouveau coach du PSG, qui sera présenté officiellement à la presse à 15 heures.