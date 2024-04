Chelsea : Mauricio Pochettino fracasse complètement ses joueurs

Habitué des tristes soirées ces derniers mois, le public de Stamford Bridge a enfin pu exulter contre Everton, lundi soir. En maîtrise, les Blues ont rapidement dominé les Toffees grâce à un triplé fou de Cole Palmer en l’espace de 16 minutes de jeu. Le prodige anglais s’est d’ailleurs offert un quadruplé après un penalty transformé, pour une victoire très large de 6-0 pour Chelsea, qui permet au club londonien de garder un infime espoir sur une possible qualification européenne.

Mais le quatrième but de Cole Palmer, et en particulier le penalty, a fait polémique. Il ne s’agit pas d’une erreur d’arbitrage ou d’une célébration mais bien d’une dispute étonnante et surréaliste entre Nicolas Jackson, Noni Madueke et Cole Palmer. Les trois joueurs ont longtemps discuté pour pouvoir tirer ce penalty et la tension est rapidement montée entre eux. Finalement, Palmer l’a tiré et l’a donc transformé, alors que Madueke et Jackson continuaient à s’embrouiller après le but et n’ont pas célébré avec leur coéquipier.

«Ils seront tous dehors la prochaine fois»

Les deux hommes ont ensuite été invités à célébrer le but par leurs autres coéquipiers, sous les yeux d’un Mauricio Pochettino abasourdi. En conférence de presse, l’Argentin s’est d’ailleurs montré virulent. «Tout d’abord, je tiens à vous préciser que les joueurs et le staff savent que le tireur de penalties est Cole Palmer. Je suis tellement bouleversé par cette situation. Nous ne pouvons pas envoyer ce type d’image. C’est dommage et je tiens à m’excuser auprès des gens du football et de nos supporters, car c’est inacceptable», a-t-il expliqué en conférence de presse.

«Je leur ai dit que c’était la dernière fois que j’acceptais ce type de comportement. Ils sont tous impliqués dans cette situation, s’il faut, ils seront tous dehors la prochaine fois. Ce n’est pas une blague. C’est juste impossible après une performance comme celle-là. Cela montre que nous allons apprendre beaucoup, nous devons changer et voir davantage de manière collective que de penser à la réussite individuelle», a encore ajouté le coach des Blues. Une soirée qui vient noircir la belle performance de Cole Palmer (21 ans), qui a rattrapé Erling Haaland en tête du classement des buteurs de Premier League grâce à son quadruplé.