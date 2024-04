Premier League : Chelsea pulvérise Everton grâce à un énorme Cole Palmer

Qui peut l’arrêter ? C’est la question que toute l’Angleterre se pose en voyant les récentes prestations de Cole Palmer avec Chelsea. Impressionnant pour sa première vraie saison dans la peau d’un titulaire en Premier League, l’ancien de Manchester City est impressionnant et a encore réalisé une prestation de haute voltige ce lundi face à Everton. Lançant parfaitement les Blues de la tête (1-0, 13e), le milieu offensif longiligne s’est offert le doublé cinq minutes plus tard à l’issue d’une belle action collective dont il est à la création. Loin d’être rassasié, le numéro 20 des Blues s’est offert le triplé en trente minutes avec un superbe lob lointain (3-0, 29e). Buvant le calice jusqu’à la lie, les Toffees, en danger pour leur maintien dans l’élite britannique, ont encaissé un quatrième but avant la pause suite à un enchaînement splendide (4-0, 45e).

La suite après cette publicité

Toujours aussi apathiques lors du second acte, les hommes de Sean Dyche n’ont rien fait pour revenir et ont encaissé un nouveau but signé…Cole Palmer (5-0, 64e). Son vingtième but de la saison, qui lui permet de rejoindre Erling Haaland en tête du classement des buteurs de PL, permet également de parachever un très joli succès pour Chelsea. Les ouailles de Mauricio Pochettino ont même décidé de remporter le premier set en inscrivant un sixième but grâce au jeune (20 ans) défenseur Alfie Gilchrist (6-0, 90+1e). La formation londonienne enchaîne ainsi avec un huitième match sans défaite toutes compétitions confondues et se prépare au mieux pour la demi-finale de FA Cup contre Manchester City ce samedi. Alors que Chelsea est neuvième mais se rapproche des places européennes, Everton est seizième et va vite devoir se réveiller.