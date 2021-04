Ligue 1 : les Lyonnais sont au fond du trou !

Le grand perdant. Ce week-end, l'Olympique Lyonnais jouait très gros. A la plus mauvaise place du classement, la quatrième, les Gones comptaient bien réaliser une belle opération en battant Lille et en revenant à sa hauteur. Malheureusement, le scénario imaginé par les pensionnaires du Groupama Stadium ne s'est produit. Et pourtant tout avait bien commencé puisque les hommes de Rudi Garcia menaient 2 à 0 au bout de 35 minutes. Mais tout a basculé après la réduction du score de Burak Yilmaz sur coup franc avant la pause.

La suite après cette publicité

Un premier tournant. Les Dogues, plus en confiance et mieux physiquement, se sont finalement imposés 3 à 2 au final. Battus, les Rhodaniens sont tombés de haut comme l'a avoué après la rencontre Claude Fichaux, l'adjoint de Rudi Garcia. Ce dernier a remplacé le coach lyonnais, suspendu ce soir. «Le résultat est terrible vous vous en doutez bien. On est arrivé dans le vestiaire avec les joueurs abattus. On est abattu nous aussi ce soir, même si l'abattement doit être vite digéré dès mardi. Il va falloir commencer une semaine. On a un match tout aussi important la semaine prochaine à Monaco».

L'OL est touché mais y croit encore

Même constat du côté de Marcelo. « C’est le sentiment de frustration qui domine. On a très bien joué en première période. On n’a pas d’excuse aujourd’hui. On a laissé Lille reprendre confiance après la pause. Notre niveau de jeu était moins bon. Le premier but de Lille en fin de première période est un moment crucial. C’était difficile pour nous ». Touchés, les Olympiens ne sont pas coulés pour autant. C'est en tout cas le message transmis par Claude Fichaux, porte-parole de Rudi Garcia et du staff lyonnais ce soir.

«Ce qu'on s'est dit avec le staff, c'est qu'on ne peut pas se permettre de se dire que tout espoir de podium n'est plus atteignable. Il reste quatre matches et douze points à prendre. On joue un concurrent direct et on peut revenir à un point». Pour cela, il ne faudra pas reproduire les mêmes erreurs et maîtriser les rencontres du début à la fin. «On va revoir le match en vidéo. C’est un peu récurrent, on a du mal à enchaîner deux mi-temps de très haut-niveau. On a tout mis en œuvre pour mener 2 à 0 contre le leader mais on doit être capable de défendre nettement mieux en seconde période... Les joueurs ont souffert physiquement. On a fait des changements pour de la fatigue. Le LOSC a élevé son niveau et on a plus subi physiquement». Lyon sait ce qu'il lui reste à faire dimanche prochain à Monaco !