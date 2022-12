Canada : Alphonso Davies récompensé

Et une récompense de plus pour Alphonso Davies (22 ans, Bayern Munich). Pour tous ses accomplissements au cours de l’année 2022, le jeune joueur canadien s’est vu remettre le Prix de Joueur de l’année par sa fédération. Depuis le début de la saison 2022/23, il a notamment disputé 19 rencontres (1 but) avec son club bavarois.

Devenu le premier buteur de l’histoire de sa sélection en Coupe du Monde (face à la Croatie, 1-4), l’ailier ou piston de 22 ans s’octroie ce titre pour la quatrième fois en cinq ans. En 2019, Jonathan David, évoluant alors à La Gantoise, avait également été sacré.

