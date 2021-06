Jacques Siwe en partance vers Annecy

Après trois saisons passées à Dijon, Jacques-Julien Siwe (19 ans) va quitter Dijon. Selon nos informations, le jeune attaquant prometteur est attendu à Annecy pour passer sa visite médicale.

La suite après cette publicité

Si tout se passe bien, le jeune homme paraphera son contrat d'un an plus une année en option ce jeudi avec le club de National 1. Malgré une proposition de contrat du DFCO et de clubs étrangers, le natif de Saint-Maurice était avant tout à la recherche de temps de jeu la saison prochaine.