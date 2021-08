Romelu Lukaku va devenir le joueur le plus cher de l'Histoire

La suite après cette publicité

Le dossier Lionel Messi éclipse une grande partie de l'actualité footballistique, et pourtant, ce sont de sacrés mouvements que nous offre le mercato estival 2021. Preuve en est avec le transfert, pour le moins inattendu, de Romelu Lukaku. L'attaquant belge de 28 ans, qui assurait il y a quelques semaines qu'il resterait à l'Inter Milan, va s'engager avec Chelsea dans les prochaines heures. Chelsea qui l'avait déjà recruté en 2011 pour 15 M€ à Anderlecht, sans jamais lui offrir une réelle chance de briller.

Lukaku, âgé d'à peine 18 ans à son arrivée en Premier League, avait été prêté à West Bromwich Albion puis à Everton, où il allait se révéler. Résultat, les Toffees décidaient de le recruter définitivement en payant 35 M€ à Chelsea. Trois saisons pleines plus tard, Lukaku était devenu un buteur confirmé de Premier League et poussait Manchester United à débourser 84,70 M€ pour se l'offrir.

Devant Neymar et Cristiano Ronaldo

L'aventure chez les Red Devils n'a pas pris l'ampleur espérée, malgré des statistiques honnêtes et c'est donc en Italie que l'international belge s'est esquivé, l'Inter lâchant quand même 74 M€ pour le récupérer. Dix ans après, voilà donc Chelsea qui achète Romelu Lukaku à nouveau, et à un tarif bien plus élevé. Le transfert devrait tourner aux alentours de 115 M€. Ce qui consacre Romelu Lukaku comme le joueur le plus cher en transferts cumulés, l'addition s'élevant désormais à 327 M€.

Il devance Neymar (88 M€ payés par Barcelone, puis 222 M€ par le PSG pour un total de 310 M€), et Cristiano Ronaldo (230 M€ au total), qui restent sur le podium. Plus étonnant, la quatrième place est occupée par Alvaro Morata, qui a enchaîné les transferts (Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético, encore Juventus) pour atteindre les 189 M€. Suivent ensuite deux joueurs du PSG, Kylian Mbappé, avec un seul transfert de 180 M€ qui suffit à le positionner, et Angel Di Maria, qui cumule 179 M€ dépensés grâce au Real Madrid, à Manchester United et donc au PSG.