Ligue des Champions : déjà la dernière chance de l'OM ?

À Marseille on attend la Ligue des Champions avec envie, mais aussi avec inquiétude. Envie et fierté d’abord, parce que l’OM reste à ce jour le seul club à avoir gagné la C1. Envie toujours parce qu’on aime se frotter aux gros dans la cité phocéenne. Inquiétude ensuite parce que l’histoire récente n’est pas fameuse. 0 point sous Élie Baup, record de défaites d’affilée. C’est complexe.

Après son premier match, à Londres contre Tottenham, on a trouvé toutes les excuses du monde. On avait, de toute façon, bien compris que la qualification se jouerait contre le Sporting CP, joli vainqueur de Francfort, adversaire de ce mardi soir de la bande à Igor Tudor. Oui, mais voilà, une mauvaise nouvelle est tombée juste avant le coup d’envoi de l’équipe de Dimitri Payet.

« Les calculs, ça ne sert pas aux joueurs, ça sert aux journalistes et aux supporters »

Les Portugais venaient de battre les Anglais (2-0) et ça n’arrangeait pas l’OM et donnait déjà à cette confrontation quelque chose de capital, sans mauvais jeu de mots. Mais l’OM n’aura jamais réussi à trouver la faille et, pire encore, après une erreur de Bailly et une maladresse de Valentin Rongier, Pau Lopez encaissait le seul but de la rencontre.

Ce mercredi, le club phocéen est dernier de son groupe et compte 0 point. Il se trouve déjà à six points du leader et rival annoncé pour la qualification, le Sporting CP. Francfort, l’adversaire le plus abordable pensait-on, a pris trois longueurs d’avance pour la place de troisième, qui reverse en Ligue Europa. Pour autant, Igor Tudor refuse de verser dans le catastrophisme.

« On préparera le match comme on l'a toujours fait, sans calcul. Les calculs, ça ne sert pas aux joueurs, ça sert aux journalistes et aux supporters, mais pas à l'équipe. On le préparera comme on prépare un match en Ligue des Champions ou en Ligue 1, match après match. On essayera de mieux faire et de ramasser quelques points », a-t-il commenté. Pourtant, il faudra calculer, à un moment donné…