PSG : le communiqué médical

A la veille d'affronter Saint-Etienne pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, le PSG a communiqué la liste des absents pour cette rencontre.

Sergio Ramos est bel et bien toujours out et sera vraisemblablement trop court pour le match retour face au Real Madrid prévu le 9 mars prochain. Paredes et Herrera sont également indisponibles, tout comme Kurzawa, touché au dos d'après Pochettino.

Communiqué médical :