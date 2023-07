PSG : Kylian Mbappé retiré de l’affiche du match face à Al-Nassr !

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé n’en finit plus de faire parler de lui. Le Bondynois a récemment tenu des propos forts au sujet de sa situation avec le PSG, tout en expliquant les limites du club de la capitale une fois arrivé en Ligue des Champions. Cette fois-ci, l’attaquant de l’équipe de France se retrouve au milieu d’une étonnante affaire qui pourrait confirmer les rumeurs incessantes l’envoyant au Real Madrid.

Le 25 juillet prochain, le Paris Saint-Germain affrontera Al-Nassr, l’équipe de Cristiano Ronaldo au terme d’un match amical de pré-saison. L’occasion pour Kylian Mbappé de rencontrer une nouvelle fois son idole, ou pas. En effet, le génie français, qui apparaissait sur l’affiche de la rencontre, n’y apparaît plus. Sur cette dernière, on y retrouve désormais Neymar, Marquinhos ou encore Marco Verratti, mais pas de trace du natif de Bondy. Est-ce une simple coïncidence ? Nul doute que ces modifications interviennent à un moment critique où Kylian Mbappé se dirige de plus en plus vers la Casa Blanca.

À lire

Le vestiaire du PSG choqué par les déclarations de Kylian Mbappé !