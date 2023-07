L’Espagne se régale de la bombe Kylian Mbappé, la Juventus prépare un échange fou pour Romelu Lukaku

Madrid se régale de la bombe Mbappé

Nouvel épisode dans le feuilleton Kylian Mbappé. Cette fois-ci, c’est au sujet de son interview accordée à France Football qui fait grand bruit. Pour rappel, ce dernier a fait le bilan de la saison du PSG, mais en a aussi profité pour tacler son club. Des déclarations qui ont mis le feu au vestiaire parisien selon Sky Sport. RMC Sport de son côté a précisé que 6 joueurs, dont 2 nouvelles recrues, se seraient plaints auprès du président Nasser. Pour Le Parisien, «Mbappé remet de l’huile sur le feu». A Madrid, on se régale de cette affaire. Le journal AS parle de «haute tension» sur sa Une ce dimanche. Plus globalement, c’est toute l’Espagne qui se frotte les mains à l’instar du Mundo Deportivo qui parle aussi des conséquences de cette bombe dans ses pages intérieures. Marca se veut plus calme et explique que Madrid continuer de faire profil bas malgré l’ultimatum de Nasser à Mbappé. Le club présidé par Florentino Perez a décidé de prendre ses distances dans le dossier et dément avoir conclu un accord. «Il n’y a aucun contact avec l’attaquant et encore moins avec le PSG, club situé aux antipodes du club madrilène à tous les niveaux. Il n’y a aucun lien et aucune possibilité d’ouvrir le dialogue. Ni pour Mbappé, ni pour aucun autre joueur», peut-on lire. Pas sûre que cela suffise à calmer les rumeurs.

Ça bataille sévère pour Romelu Lukaku

Direction l’Italie maintenant avec le dossier Romelu Lukaku qui fait encore une fois la couverture des journaux transalpins. Cette fois-ci, le Belge se retrouve en couverture du Corriere dello Sport et pour cause, l’attaquant fait l’objet d’une offensive de la Juventus ! Et la Vieille Dame pourrait proposer un échange Vlahovic-Lukaku ! En compensation, la Juve demanderait 25M€ ! Un contrat de trois ans avec un salaire de 8 millions nets attendrait le buteur des Blues. Il reste quand même l’obstacle Al Hilal à contourner. Et pas que, puisque La Gazzetta dello Sport fait aussi le point sur ce dossier et précise que Lukaku ne jure que par l’Inter ! Une grosse bataille s’annonce alors que côté londonien, Todd Boelhy pousse le joueur vers l’Arabie saoudite.

Retour au bercail pour João Félix ?

On file au Portugal avec Joao Felix qui fait la Une du journal Record ce dimanche ! Le journal portugais parle de «rêve d’été» pour le Portugais. Vous l’aurez compris, après Angel Di Maria, le SL Benfica veut rapatrier un autre de ses talents. Vendu à prix d’or à l’Atlético de Madrid en 2019, le club lisboète veut tenter un coup de poker. Et pour cause, Joao Felix ne souhaite pas rester chez les Colchoneros. Mais les prétendants ne se bousculent pas pour le joueur de 23 ans. Le quotidien portugais explique que le SL Benfica pourrait attendre la fin du mercato pour tenter de se le faire prêter. A moins que le PSG passe réellement à l’action pour Joao Felix. Comme on vous l’a relayé ces derniers jours, son profil plaît à Luis Enrique, le nouveau coach du PSG. Mais une arrivée du Portugais n’est possible qu’en cas de départ de Neymar.