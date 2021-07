Lazio : Maurizio Sarri prévient José Mourinho et la Roma

Ce vendredi, Maurizio Sarri a été présenté à la presse. Et le nouveau coach de la Lazio Rome n'a pas pu échapper aux questions sur l'équipe rivale, l'AS Roma, dirigée par un certain José Mourinho.

«Je ne vois pas de duel avec Mourinho. Je l'ai rencontré et c'est un grand personnage, je l'aime bien. Ensuite, il a gagné plus que moi, donc il a un pedigree plus élevé que le mien. Dans le derby, nous ferons tout et plus pour gagner le match». Le Special One est prévenu.