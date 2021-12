Christy Manzinga a aussi la cote en Suisse

La suite après cette publicité

Très performant cette saison avec Linfield (14 buts et 2 passes décisives en 17 matches de Championnat), Christy Manzinga n'est pas étranger à la bonne saison de son club, actuellement leader de NIFL Premiership, la première division nord-irlandaise. L'attaquant de 26 ans, dont nous vous faisions la présentation récemment, sera forcément un atout majeur pour les Blues dans le derby contre Glentoran lundi après-midi (16h, 20e journée). Mais en attendant, ses prestations continuent de faire parler.

Il y a peu, nous vous expliquions que des formations allemandes, mais aussi des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et de Championship étaient sur le coup. Et la concurrence pourrait être encore plus rude pour celui dont le contrat se termine en juin prochain du côté de Belfast. Car selon nos informations, deux clubs suisses, dont les noms n'ont pas filtré, sont entrés dans la danse. Une proposition concrète doit même être envoyée prochainement au joueur formé à Lorient et Angers.