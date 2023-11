Accusé de viol, Dani Alves va passer devant le tribunal !

En détention provisoire depuis de nombreux mois et son accusation pour viol de la part d’une jeune femme de 23 ans croisée en boîte de nuit à Barcelone en décembre 2022, Dani Alves attend le verdict et celui-ci pourrait arriver assez vite. Selon les informations de la Cope, le Tribunal de Barcelone confirme les poursuites contre l’ancien du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain via une ordonnance.

Le discours de la victime, des témoins et les preuves apportées par les experts sont suffisants pour traduire en justice Dani Alves. Ainsi, un délai de cinq jours est laissé au parquet et au parquet privé pour présenter les documents afin de fixer la date du procès. Dani Alves devrait donc bientôt passer devant le tribunal.