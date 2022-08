L'Atlético de Madrid a survécu au mercato de tous les dangers

La suite après cette publicité

Le danger était réel. En début d'été, un certain pessimisme régnait du côté de Madrid. Après une saison plutôt moyenne - du moins par rapport aux standards récents du club - et un titre de champion d'Espagne qui n'a pas pu être défendu, beaucoup prédisaient un été compliqué à l'Atlético de Madrid. Une fin de cycle dans l'effectif notamment, et une situation financière loin d'être optimale qui laissaient donc présager quelques départs de joueurs majeurs.

Mais, alors que le mercato ferme ses portes dans un peu moins de deux semaines, on peut dire que l'Atlético de Madrid a plutôt bien géré son marché des transferts. Déjà, parce que l'équipe ne s'est pas affaiblie, bien au contraire. Aucun joueur important n'est parti, et ce alors qu'il y a eu bon nombre d'offres ces dernières semaines. Comme l'indique le quotidien AS, Manchester United a proposé 170 millions d'euros pour Félix et Matheus Cunha. Chelsea a envoyé 40 millions d'euros pour Llorente, alors que la Juventus a tenté de récupérer Morata pour 40 millions d'euros également.

Un mercato réussi

Mais les Colchoneros ont dit non, souhaitant conserver un effectif compétitif pour rester au niveau des plus gros d'Europe. Les dirigeants ont aussi été bien aidés par les joueurs en question, qui n'ont jamais vraiment voulu quitter le club. Et ce n'est pas tout, puisque la situation de plusieurs joueurs dont l'avenir était flou a été réglée. Jan Oblak et Thomas Lemar, dont les contrats expiraient en 2023, ont ainsi prolongé avec l'Atlético de Madrid au cours de l'été, et le Français a même considérablement réduit son salaire pour aider son club.

Au niveau des arrivées, l'Atlético a récupéré Axel Witsel et Nahuel Molina, deux joueurs qui répondaient clairement à des besoins, surtout dans le cas de l'Argentin, l'Atlético étant orphelin de latéral droit de qualité depuis le départ de Trippier en milieu de saison. Les deux hommes ont déjà été titulaires face à Getafe, tout comme les deux autres "recrues" estivales, Saul et Alvaro Morata, de retour de prêt, et plutôt bon face à Getafe en première journée. En l'espace de quelques jours seulement, la tendance est clairement passée à l'optimisme du côté du Metropolitano...