Mercato LOSC : Akim Zedadka sur la short list

Le latéral droit international turc Zeki Celik (24 ans) en partance pour l'Atletico de Madrid à quelques jours de la fin du mercato estival, le LOSC s'est mis en quête d'un successeur sur le flanc droit de sa défense. Outre Moussa Wagué (23 ans, FC Barcelone), Hugo Siquet (19 ans, Standard Liège), ou encore Junior Sambia (24 ans, Montpellier), les Dogues ont également coché le nom du talentueux latéral Clermontois Akim Zedadka.

Le profil du n°20 du Clermont Foot, qui se trouve aux portes de la sélection algérienne et sacré meilleur latéral de la saison l'an passé en L2, correspondrait parfaitement au profil recherché par le LOSC. Un temps pisté par Bordeaux et sous contrat jusqu'en juin 2022, Zedadka, titulaire indiscutable à Clermont (4 apparitions en 4 matches) n'est pas forcément sur le départ. Mais une belle offre du champion de France en titre et la perspective de disputer la Ligue des Champions pourraient convaincre le Fennec de changer de maillot d'ici le 31 août. À suivre.