EdF : la réaction d’Antoine Griezmann à la surprenante tactique de Deschamps

La France a battu la Belgique en 8e de finale de l’Euro en surprenant son adversaire notamment. Didier Deschamps avait réservé une petite surprise à son adversaire en passant par un 4-3-3 avec le trio Kanté-Tchouaméni-Rabiot dans l’entrejeu. Antoine Griezmann a lui évolué sur le côté droit où il n’a pas eu une grosse influence sur le jeu. « Petit score mais qualification pour les quarts. Faites pas chier avec petit score, on est en quarts », lâchait même le vice-capitaine aux médias après la qualification. Plus tard, le numéro 7 a expliqué comment il avait appris le dispositif tactique du sélectionneur, quelques heures seulement avant la rencontre.

«Le coach est venu dans ma chambre et il me l’a dit. J’ai dit "go coach, on y va". La dernière fois (que j’ai joué dans un couloir), c’était à la Real Sociedad mais côté gauche. Peut-être même en sélection avec Dimitri Payet à gauche. Il fallait que je m’adapte. Je me suis bien senti. J’ai essayé de trouver la profondeur et faire des appels dans l’axe pour laisser Jules (Koundé) tout seul. J’ai eu deux ou trois positions où j’aurais pu frapper et je ne l’ai pas fait. J’ai cherché des une-deux» a réagi le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid. Un choix payant puisqu’il y a qualification.