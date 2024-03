Grenoble se sépare de Vincent Hognon

Auteur d’une première partie de saison plus qu’encourageante, Grenoble vit une période sombre depuis le début de l’année civile. Autrefois en embuscade pour accrocher la promotion à l’échelon supérieur, le GF38 est désormais relégué à 10 points de la seconde place occupée par Angers. Battus sur le score de 2-0 par Laval lors de la 28e journée de Ligue 2, les Isérois ont grandement contrarié leurs chances d’accéder à l’élite française et restent sur une série de cinq défaites consécutives. Pour tenter d’enrayer cette spirale négative, le club des Alpes a donc décidé de se séparer de son entraîneur, Vincent Hognon.

«Ce mercredi 13 mars, le GF38 et Vincent Hognon ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration. Arrivé le 29 décembre 2021 dans la capitale des Alpes, Vincent Hognon avait pris en main une équipe en manque de confiance à 1 point de la zone de relégation. À la tête du staff du groupe pro, il avait réussi à redresser la situation et obtenu le maintien du club. Lors de l’exercice 22/23 et après une première partie de saison dans le haut du classement, le GF38 avait finalement assuré un maintien assez tôt (10e place) et disputé un 1/4 de finale de Coupe de France à Lyon. Cette saison, la très belle première partie a fait naître de réels espoirs et conduit le GF38 à la 3e place du classement à la trêve», a déclaré le GF38 via un communiqué officiel.