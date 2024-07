Manchester City annonce l’arrivée de Savio

Il y a du mouvement du côté de Manchester City. Après avoir tout raflé lors de la saison 2022-2023 en réalisant notamment un triplé historique avec à la clef la première Ligue des Champions de son histoire, le club mancunien s’est montré moins conquérant lors de l’exercice précédent. Si les Skyblues ont ajouté une nouvelle Premier League à leur palmarès, ils ont en revanche échoué en finale de FA Cup contre Manchester United et ont été sortis au stade des quarts de finale de C1 par le Real Madrid.

Dans l’optique de mieux faire l’an prochain, Manchester City entendait réaliser un mercato ambitieux en se renforçant sur toutes les lignes. Pour son secteur offensif, le champion d’Angleterre en titre a récemment rejoint la course pour la sensation espagnole Dani Olmo, joueur du RB Leipzig et auteur d’un Euro 2024 formidable avec l’Espagne. En parallèle du dossier lié à l’international ibère, la formation mancunienne a avancé ses pions pour Savio. Si la presse espagnole révélait dernièrement que la tendance était pourtant de prolonger son prêt à Girona via Troyes, l’ailier de 20 ans s’est finalement engagé pour les cinq prochaines saisons avec les Skyblues, soit jusqu’en juin 2029.

Ce jeudi, Manchester City a annoncé l’arrivée du natif de Belo Horizonte contre la somme de 40 millions d’euros bonus compris. «Manchester City est ravi d’annoncer la signature de l’ailier brésilien Savinho en provenance de Troyes pour un contrat de cinq ans jusqu’en 2029. Le joueur de 20 ans est notre première signature de l’été avant la saison 2024/25 alors que nous cherchons à remporter un cinquième titre de Premier League sans précédent. Savinho a connu une campagne exceptionnelle en prêt à Gérone la saison dernière, aidant l’équipe espagnole à se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois de son histoire», peut-on lire dans le communiqué officiel du club anglais.

Une belle récompense pour celui qui a littéralement crevé l’écran la saison dernière avec le club de Girona. Auteur de 11 buts et 10 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues, le Brésilien a grandement contribué à l’excellente saison réalisée par la formation catalane, qui a longtemps trusté en tête du classement de Liga avant de terminer à une exceptionnelle 3e place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Une compétition européenne que le principal intéressé retrouvera avec Manchester City la saison prochaine. L’Auriverde, présent avec la Seleção pendant la Copa América, vient donc étoffer les ailes et renforcer une rotation déjà bien garnie avec des joueurs talentueux tels que Phil Foden, Jérémy Doku et Jack Grealish. De son côté, Troyes, relégué en National, réalise une sacrée plus-value pour un joueur recruté pour quelques millions d’euros en 2022.