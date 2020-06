L'OM s'active pour Hassane Kamara

Lorsque Ghislain Konan s’est gravement blessé la saison dernière, le Stade de Reims a misé sur Baba Rahman. Le latéral gauche ghanéen de Chelsea arrivait pour une pige de six mois en Champagne, le temps que l’international ivoirien recouvre l’intégralité de ses capacités. Mais contre toute attente, c’est Hassane Kamara qui a joué et brillé tout au long de la saison sur le flanc gauche rémois, en réalisant de belles prestations (23 matches – 2 buts).

Contre l’OM à l’Orange Vélodrome lors de l’ouverture de la saison, il a fait très belle impression et permet à Reims de terrasser le club phocéen pour la première officielle d’André Villas-Boas. C’est d’ailleurs lors de cette rencontre que le petit latéral gauche formé à Toulouse (1m68-67 kg) tape dans l’œil d’Andoni Zubizarreta. Certes, depuis, le directeur sportif espagnol a quitté Marseille mais le lien n’a jamais été rompu.

Hassane Kamara plaît à l’OM… depuis août dernier !

Cet hiver, la cote de Kamara s’envole. Dans le viseur de l'OL, de Brighton, de Crystal Palace et enfin de Watford, le natif de Saint-Denis reste finalement en Champagne à la fin du mercato hivernal et continue à sévir sur le côté gauche de la défense du club coaché par David Guion. Le n°13 rémois réalise la saison de sa vie. Une vraie revanche pour un joueur qui a découvert le football professionnel à Châteauroux en Ligue 2 et qui est arrivé à Reims en 2015 sans pour autant s’y imposer.

A 26 ans et à un an de la fin de son contrat, cette éclosion tardive tombe à pic pour le joueur, comme il le confiait d’ailleurs à l’Union en avril dernier. « Je suis un amoureux du football. Comme tout compétiteur, je me dois de regarder plus haut. Mais je garde les pieds sur terre et la tête froide. À la fin de la saison, il me restera un an de contrat. Rien ne m'empêche de prolonger et de partir comme Édouard Mendy l'a fait. » Son profil très recherché et l’échéance imminente de son contrat vont forcément séduire cet été, d’autant que l’indemnité demandée par le Stade de Reims devrait être très correcte (entre 3 et 5 M€).

Le profil de Kamara plaît beaucoup à André-Villas Boas

A ce prix-là, Watford est toujours sur les rangs et a déjà formulé une première offre à hauteur de 3 M€ (+ 2 M€ de bonus). En France, Nice, l'OM et un autre club français sont intéressés. Mais l'OM est très chaud sur le dossier. Le deuxième du dernier championnat de L1 pourrait lui aussi rapidement dégainer une première offre d'autant que des premières discussions ont déjà eu lieu entre les différentes parties, comme nous l'a indiqué une source proche de l'OM. D'autant que selon nos informations, le profil du joueur plairait beaucoup à André Villas-Boas qui pourrait s’offrir enfin une vraie alternative à Jordan Amavi sur le flanc gauche de la défense. De quoi redonner le sourire aux supporters marseillais et prouver que même sans Head of Football, le club phocéen ne reste pas inactif.