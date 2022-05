Kevin De Bruyne explique pourquoi il a célébré comme Haaland

Ce mercredi, Manchester City s'est défait facilement de Wolverhampton grâce notamment à un quadruplé de Kevin De Bruyne, tout simplement en feu. Déjà auteur de trois buts avant la pause, le Belge avait fêté son 3e but en utilisant la célébration d'Erling Haaland, son futur coéquipier la saison prochaine.

Si certains ont interprété ce geste comme un message d'accueil, voir de défiance, le principal intéressé a remis choses au clair en zone mixte, avouant que ce n'était qu'une coïncidence : «j'ai fait quelques interviews et on m'a demandé si c'était Haaland, je l'ai juste fait parce que j'ai marqué trois buts, ça n'arrive jamais ! Tu saisis juste ta chance, si tu rates, tu rates et tu recommences.»