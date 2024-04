Droits TV, Ligue 1 : beIN Sports en passe de tout rafler !

Les droits TV. Un feuilleton aussi long qu’angoissant pour la Ligue de football professionnel. Bien décidée à valoriser au mieux le produit Ligue 1, l’instance du football français a rencontré les dirigeants de DAZN, ce jeudi. Annoncée parmi les candidats potentiels, la plateforme britannique ne devrait, pourtant, pas être au rendez-vous. Ce vendredi, RMC Sport rapporte, en effet, que les discussions entre les différentes parties n’ont rien donné et qu’aucune nouvelle proposition financière n’a été faite.

Au cours de cet échange, la Ligue a notamment fait savoir à la firme créée en 2015 que son offre était bien trop éloignée du montant attendu, à savoir 900 millions d’euros au total. Par ailleurs, la LFP semble, aujourd’hui dubitative face aux garanties financières de la plateforme pour les montants discutés. Jaume Roures reste un exemple à ce jour… Si rien n’est encore définitif dans ces négociations entamées, RMC rapporte, par ailleurs, que certaines sources estiment que «la rupture n’est pas loin». Un constat d’échec qui pourrait alors profiter à beIN Sports.

DAZN et la LFP au point mort, beIN Sports en sauveur ?

Pas forcément enclin à récupérer 100% des droits de la Ligue 1 - le directeur général Yousef Al-Obaïdly n’ayant pas prévu un tel investissement dans le business plan originel - la chaîne qatarie commencerait, timidement, à envisager ce scénario. S’il faudra également s’entendre sur la répartition entre droits domestiques et droits internationaux, ce nouveau tournant pourrait également relancer les discussions avec Canal+, diffuseur exclusif de beIN Sports. Il convient cependant de rappeler que la chaîne cryptée reste, pour l’heure, sur sa position et n’envisage aucun contact avec la LFP.

Diffuseur actuel de l’élite du football français, Amazon patiente de son côté et attend de connaître l’identité de l’heureux élu. RMC Sport précise, à ce titre, que la plateforme américaine pourrait ne s’adjuger qu’un seul match par journée entre 80 et 100 millions d’euros. Une chose est sûre, après le fiasco Mediapro, l’entité présidée par Vincent Labrune n’a pas fini de s’arracher les cheveux dans un dossier qui reste, plus que jamais, complexe et où chaque partie tente de tirer son épingle du jeu…