Accord Celtic-VA pour Ismaïla Soro mais…

Ismaïla Soro pourrait débarquer en France. Le milieu de terrain ivoirien de 25 ans est un joueur du Celtic Glasgow depuis 2020, mais il revient d’un prêt d’un an au Portugal (Arouca).

Selon nos informations, le Celtic s’est mis d’accord avec Valenciennes pour transférer son joueur en échange de 150 000€. Libre de tout contrat dans un an, Soro a déclaré dans la presse locale qu’il préfèrerait signer au Beitar Jerusalem. Face à ce souci, VA s’est tout de même renseigné sur l’agent du joueur et la FFF a bien stipulé au club nordiste qu’il s’agissait bien du représentant de l’Ivoirien et que le contrat de représentation est bien enregistré.