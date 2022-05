FC Barcelone : le placardisé Samuel Umtiti affole les clubs de Ligue 1

La suite après cette publicité

Alors qu'il a récemment prolongé jusqu'en juin 2026 avec le FC Barcelone, Samuel Umtiti (28 ans) ne compte qu'un seul match de Liga à son actif cette saison. Le champion du monde 2018 avait joué les 90 minutes contre Osasuna (2-2) le 12 décembre dernier. Revenu récemment d'une fracture de l'orteil, il semble en forme au sein du club blaugrana et se prépare pour cet été afin de trouver un nouveau projet sportif. Désiré par Besiktas lors du dernier été, le natif de Yaoundé ne souhaite pas partir en Turquie.

Néanmoins, un départ pourrait être possible et c'est là que les clubs de Ligue 1 entrent en course. Formé à l'Olympique Lyonnais et alors qu'un retour au bercail serait souhaité par le FC Barcelone, Samuel Umtiti aimerait vraiment reporter le maillot des Gones selon Sport. Alors que sa priorité et celle de son entourage plaident pour un retour en France, il n'y a pas eu d'approche concrète de la formation rhodanienne.

Rennes, Nice et Montpellier sont attentifs

Conscient de la complexité de vendre un joueur qui a multiplié les blessures depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone ne sera clairement pas fermé à un prêt avec ou sans option d'achat. Mieux, les Blaugranas pourraient même prendre en charge une partie du salaire pour faciliter le dossier. En Ligue 1 cela pourrait permettre à des équipes de se positionner plus clairement compte tenu d'une situation contractuelle plus abordable.

Autrefois intéressé, le Stade Rennais est toujours attentif à la situation de Samuel Umtiti selon le média espagnol. Et la dernière revalorisation de contrat du joueur à la baisse pourrait favoriser un mouvement des Bretons. Montpellier qui a connu des problèmes défensifs cette saison est intéressée par le joueur de 28 ans tout comme l'OGC Nice. Tricard en Catalogne, Samuel Umtiti pourrait donc revenir en France cet été.