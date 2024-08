OM : l’Angleterre s’étonne de la popularité de Mason Greenwood

Le 30 janvier 2022 restera une date importante pour Mason Greenwood. Alors qu’il était un grand espoir de Manchester United et qu’il s’imposait de plus en plus avec les Red Devils, l’ailier était accusé de tentative de viol et de violences conjugales par sa compagne Harriet Robson. Suspendu par Manchester United et arrêté par les autorités pour contrôle judiciaire, il a été écarté des terrains pendant plus d’un an. Le 2 février 2023, les poursuites ont été abandonnées et la situation s’est calmée pour le joueur qui a pu reprendre ses activités. Prêté l’an dernier à Getafe où cela s’est bien passé pour lui (10 buts et 6 offrandes en 36 matches), Mason Greenwood n’est néanmoins pas revenu à Manchester United. Ne voulant pas s’embarrasser avec les problèmes judiciaires de son joueur, le club anglais l’a mis sur le marché des transferts et l’Olympique de Marseille s’est jeté sur lui avec un transfert estimé à 26 millions d’euros.

Pour le moment, les Phocéens ont de quoi se satisfaire puisque le joueur a déjà inscrit 3 buts en 2 matches de Ligue 1 et se retrouve meilleur buteur du championnat. «Il doit continuer à s’entraîner comme il le fait. Mason Greenwood est un garçon sérieux, on est tous satisfait de lui en tant que joueur et en tant que personne, pour son comportement. Il a une marge de progression énorme. Contre Brest on a fait un gros match, mais on n’a peu réussi à tenir le ballon, car les joueurs n’étaient pas disponibles. Lui comme Luis Henrique ou Elye Wahi ne doivent pas seulement penser à attaquer la profondeur, mais aussi faire jouer les autres pour tisser le jeu», avait notamment lâché son coach Roberto De Zerbi ce dimanche soir après le match nul face à Reims (2-2).

L’Angleterre ne comprend pas la cote de Greenwood

Applaudi par le Stade Orange-Vélodrome, Mason Greenwood a su se mettre les Phocéens dans la poche pour le moment malgré son passif judiciaire. «Un cas qui interroge de l’autre côté de la Manche. Mason Greenwood marque à nouveau pour Marseille et porte son total à trois buts en deux matchs avec une tête contre Reims… après avoir été limogé par Man United dans le cadre d’un transfert controversé de 27 millions de livres sterling vers un club français», titre par exemple le Daily Mail. De son côté, The Telegraph est bien plus piquant et écrit ceci : «les supporters de Marseille ont un nouveau héros douteux : Mason Greenwood. Dans un club privé de succès récents, beaucoup ont accepté Greenwood comme un sauveur, mais pour d’autres, son arrivée témoigne de l’amoralité du football.»

Des mots forts de la part du média britannique qui note un vrai amour de la part des Phocéens pour le joueur, entre de nombreux maillots floqués Greenwood 10 et l’accueil magistral du Vélodrome hier soir envers lui. Pour The Telgraph, le cas Greenwood est assez symptomatique de l’aspect calculateur qui touche le monde du football et le média anglais n’épargne pas l’OM dans ses propos : «dans une équipe dénuée de stars et dans un championnat français abandonné par Kylian Mbappé qui a quitté le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, il est le paratonnerre du désespoir des disciples de Marseille de désigner quelqu’un, n’importe qui, comme leur sauveur. D’une manière ou d’une autre, il a justifié leur foi ici, en arrachant l’égalisation qui a sauvé l’OM contre Reims.»

«Aussi peu édifiante que soit son histoire, la rancœur provoquée par son nom est en train de se dissiper. Que ce soit en relançant sa carrière en club sur les eaux azurées de Marseille ou en se préparant à changer de camp international, Greenwood semble déterminé à se transformer à toute vitesse. Cela pourrait être tout à fait déplaisant étant donné la chute de sa cote dans son pays. Mais dans le football, le calcul brutal veut que la fin justifie toujours les moyens», poursuit ainsi le média anglais. Alors que Mason Greenwood cartonne en France, l’Angleterre tente de l’oublier pour des raisons morales. D’ailleurs, la rupture semble totale pour le joueur qui pourrait abandonner les Three Lions pour porter le maillot de la Jamaïque.