PSG : Ekitike prêt à un effort financier pour Francfort ?

Entre Hugo Ekitike et l’Eintracht Francfort, le couac de l’été dernier pourrait bien être oublié. L’attaquant français avait refusé d’être inséré dans les négociations pour le transfert de Randal Kolo Muani, espérant avoir toujours un rôle à jouer au PSG et ne voulant pas rogner sur son imposant salaire, bien loin des capacités financières du club allemand. Plusieurs mois ont passé, Ekitike a pu constater que le PSG ne changerait pas d’avis le concernant, et le voilà désormais ouvert à un départ en janvier.

Plusieurs clubs se sont signalés, Wolfsbourg et Wolverhampton. Mais l’Eintracht Francfort, désireux de recruter un attaquant, s’est également positionné à nouveau. Et selon Fussball News, Ekitike serait enclin à rejoindre l’actuel 6e de Bundesliga. Et il serait pour cela prêt à revoir à la baisse ses prétentions financières, afin d’aider le deal à se faire. Une véritable évolution dans ce dossier.