Barcelone : des militants s’introduisent et vandalisent la maison de Gerard Piqué

La maison de Gerard Piqué a été vandalisé. Dans une vidéo qui a été massivement reprise par la presse catalane, un groupe de jeunes militants, proches des milieux anticapitalistes et pro-indépendance de la Catalogne, s’en est pris à la maison secondaire de Gérard Piqué pendant son absence. Pour dénoncer la crise du logement pour les habitants de la région espagnole, des hommes cagoulés se sont introduits dans la résidence de l’ex-Barcelonais, en taguant des messages sur les murs.

«Les Pijos de Barcelone viennent s’amuser sur les pistes de ski et les terrains de golf et peignent n’importe quoi sur notre territoire, Pijos dehors !, ont-ils notamment inscrits, désignant les "Bourgeois se sentant supérieures aux autres". Alors qu’on doit quitter la Cerdagne parce qu’on ne peut pas payer le loyer, 64% des logements sont des résidences secondaires, et sont ouverts quatorze jours par an en moyenne (…) Passez à l’offensive contre la monoculture touristique qui étouffe les Pyrénées».