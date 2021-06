Autriche-Macédoine du Nord : les compositions d'équipes

Premier match du groupe C de l'Euro 2020, la rencontre entre l'Autriche et la Macédoine du Nord offre un duel d'outsider. A Bucarest, l'Autriche opte pour un 4-2-3-1 avec Daniel Bachmann dans les buts devant Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger et Andreas Ulmer. Konrad Laimer et David Alaba prennent place dans le double pivot. Seul en pointe, Sasa Kaldzjic est soutenu par Xaver Schlager, Marcel Sabitzer et Christoph Baumgartner.

La suite après cette publicité

De son côté, la Macédoine du Nord décide d'évoluer dans un 3-4-1-2 avec Stole Dimitrievski dans les cages derrière Boban Nikolov, Visar Musliu et Darko Velkovski. Les rôles de pistons sont assurés par Stefan Ristovski et Ezgjan Alioski tandis qu'on retrouve Arijan Ademi et Enis Bardhi dans l'entrejeu. Enfin, Goran Pandev et Aleksandar Trajkovski sont soutenus par Eljif Elmas.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Autriche : Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer - Laimer, Alaba - Schlager, Sabitzer, Baumgartner - Kalajdzic

Macédoine du Nord : Dimitrievski - Nikolov, Musliu, Velkovski - Ristovski, Bardhi, Ademi, Alioski - Elmas - Pandev, Trajkovski