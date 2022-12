CdM 2022, Brésil : Pelé félicite Neymar après son record égalé

La suite après cette publicité

Actuellement souffrant, le "Roi" Pelé a posté un très joli message envers Neymar, sur son compte Instagram après que l'attaquant du PSG ait inscrit son 77e but en sélection, l'égalant. Un but magnifique après un double une-deux avec des coéquipiers, qui n'aura évidemment pas la même saveur puisque le Brésil s'est fait éliminer par la Croatie, au tirs au but, en quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar.

« Je t'ai vu grandir, je t'ai encouragé chaque jour et je peux enfin te féliciter d'avoir égalé mon nombre de buts avec l'équipe nationale brésilienne. Nous savons tous deux que c'est bien plus qu'un simple chiffre. Notre plus grand devoir en tant qu'athlètes est d'inspirer. Inspirer nos collègues d'aujourd'hui, les prochaines générations et, surtout, inspirer tous ceux qui aiment notre sport. Malheureusement, ce jour n'est pas le plus heureux pour nous, mais vous serez toujours la source d'inspiration que beaucoup aspirent à devenir. J'ai appris que plus le temps passe, plus notre héritage grandit. Mon record a été établi il y a presque 50 ans, et personne n'avait pu s'en approcher jusqu'à présent. Tu y es arrivé, petit. J'ai 82 ans, et après si longtemps, j'espère vous avoir inspiré d'une manière ou d'une autre pour arriver jusqu'ici. Plus que cela, j'espère que votre réussite incitera les millions de personnes qui vous suivent à défier ce qui semble impossible. Votre héritage est loin d'être terminé. Continuez à nous inspirer.», a écrit la légende brésilienne.