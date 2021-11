FC Barcelone : c'est la crise en attaque !

La suite après cette publicité

Rappelez-vous février 2020. Le FC Barcelone, confronté à une nouvelle indisponibilité longue durée d'Ousmane Dembélé qui venait s'ajouter à celle de Luis Suarez, recrutait Martin Braithwaite en levant sa clause libératoire de 18 M€ à Leganes. Un transfert surprenant à plus d'un titre, entre le CV du joueur danois et la date du transfert. Car, oui, le Barça avait pu recruter l'attaquant hors de la période autorisée, grâce à l'accord de la Liga, dont la réglementation autorisait les clubs à recruter de manière exceptionnelle en cas de blessure longue durée d'un joueur dans l'effectif.

Or, ce point de règlement a été enlevé et il est désormais impossible pour les clubs espagnols de s'offrir un joker médical. Une très mauvaise nouvelle pour le Barça, confronté à une nouvelle série d'absence. À commencer par... Martin Braithwaite, blessé le 29 août dernier, passé sur le billard et indisponible pour plusieurs mois. À cela s'est ajoutée la très mauvaise nouvelle Sergio Agüero.

Pas de renfort avant janvier

L'attaquant argentin sera absent au moins trois mois suite à son malaise et aux analyses effectuées à l'hôpital. Résultat, le club catalan a perdu deux attaquants de son effectif pour plusieurs mois. Il dispose de quelques cartouches avec Memphis Depay, Ansu Fati, Ousmane Dembélé (dont le retour est attendu avec impatience) et Luuk de Jong mais cela paraît trop peu pour courir tous les lièvres à la fois. D'autant qu'un nouvel entraîneur, en la personne de Xavi, est attendu pour redonner du lustre à l'attaque barcelonaise.

Pour cela, il faudra attendre aussi le 1er janvier et l'ouverture du mercato hivernal. Sans joker autorisé, le Barça doit composer avec les absences préjudiciables et espérer que les joueurs encore valides ne se blessent pas, ce qui n'est pas gagné ! Quant à Braithwaite et Agüero, ils risquent d'être retirés de la liste de la Ligue des Champions pour la phase éliminatoire. Enfin, si le Barça parvient à se qualifier...