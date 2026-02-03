League Cup : Arsenal obtient son billet pour la finale en battant Chelsea

Gros choc en Angleterre ce soir, avec un derby londonien comptant pour la demi-finale retour de la Coupe de la Ligue anglaise. Lors du premier round, Arsenal s’était ainsi imposé 3-2 du côté de Stamford Bridge, et partait donc avec un petit avantage face à ses voisins de Chelsea. Les Gunners en ont d’ailleurs clairement joué, et ont bien verrouillé le jeu en première période. Il n’y a ainsi pas eu d’occasion à se mettre sous la dent lors des 45 premières minutes, et ça faisait donc les affaires de l’équipe de Mikel Arteta.

Au retour des vestiaires, Chelsea commençait cependant à se montrer plus dangereux, avec un cafouillage qui a frôlé le cadre de peu (47e). Mais les Gunners tenaient bien, et avaient même quelques situations. A noter que le rythme était souvent haché par des fautes, et les Blues manquaient clairement d’idées. Les Rouge et Blanc s’offraient même un but au bout du bout du temps additionnel, œuvre de Kai Havertz. Avec cette victoire 1-0, Arsenal est en finale et défiera le vainqueur de la confrontation entre Newcastle et Manchester City.