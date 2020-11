Ligue 1 : OM-Nice reporté ?

En Ligue 1, et ce depuis le début de cette nouvelle saison, les matches reportés sont de plus en plus fréquents. En cause, de nombreux joueurs de beaucoup d’équipes sont testés positifs au Covid-19. Mais alors qu’ils avaient échappé au virus jusqu'ici, les joueurs de l'OGC Nice sont aujourd'hui pleinement touchés par ce dernier. Selon les informations de Nice-Matin, plus de dix joueurs niçois, parmi lesquels Atal, Coly, Lotomba, Ndoye, Pelmard, Rony, et Benitez, sont placés à l’isolement.

S’ils ne présentent aucun symptôme, ils ne pourront toutefois reprendre le chemin de l’entraînement qu’en milieu de semaine prochaine, soit quelques jours avant le déplacement à Marseille (samedi 21 novembre). Il semble donc peu probable que la rencontre soit maintenue lorsque l’on sait également qu’une nouvelle vague de joueurs positifs pourrait arriver dans les rangs niçois. Dante, Danilo, ainsi que Kamara sont évoqués.