Bryan Zaragoza s’apprête à rejoindre Valence

Bryan Zaragoza serait sur le point de rejoindre Valence en prêt. Le joueur d’1m64 débarqué l’hiver dernier en Bavière, est en manque de temps de jeu au Bayern et va tenter de se relancer en Espagne. D’après Bild, le club munichois continuera de payer la moitié du salaire du joueur de 22 ans (environ 7 millions d’euros par an), il sera prêté sans option d’achat et reviendra donc en Allemagne l’été prochain.

Débarqué à Munich pour 18 millions d’euros en provenance de Grenade l’hiver dernier, Bryan Zaragoza est un ailier à fort potentiel et le Bayern compte sur lui dans le futur. Le prêt de l’international espagnol est sur le point d’être bouclé, il ne manque plus que l’accord final de Peter Lim, le propriétaire du club de Valence. Lors de sa dernière saison en Liga avec Grenade, le droitier avait inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives en 21 matchs de championnat.