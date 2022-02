Frenkie De Jong devrait rester au FC Barcelone

Débarqué au FC Barcelone à l'été 2019 contre un chèque de 75 M€, Frenkie De Jong n'a pas toujours apporté satisfaction au club blaugrana et un départ était même envisagé de son côté après le limogeage de Ronald Koeman. Son nom avait également été évoqué parmi les potentielles ventes du club catalan étant donné qu'il possède une valeur marchande importante.

Au final, le Hollandais retrouve des couleurs et une place dans le XI, ce qui le pousse à envisager son avenir en Catalogne. Sous contrat jusqu'en 2026, et possédant une clause libératoire de 400 M€, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam intéresse tout de même Liverpool et le Bayern Munich, qui selon SPORT, seraient prêts à faire une offre cet été, malgré les désirs communs du Barça et du joueur de continuer ensemble. Le club présidé par Joan Laporta pourrait toutefois se laisser convaincre par une très belle offre.