Ligue 1 : l'OL humilie l'ASSE dans le derby

Le derby entre Stéphanois et Rhodaniens, c'était ce soir ! Après la victoire lyonnaise lors du premier match (2-1), les Verts avaient logiquement à cœur de se refaire ce soir, sur leur pelouse. Mais l'OL n'a fait qu'une bouchée de son ennemi juré, avec un succès 5-0.

Supérieurs dans le jeu malgré une frayeur de Moueffek en tout début de partie, les hommes de Rudi Garcia allaient vite prendre les devants. Tino Kadewere suivait ainsi un corner dévié par Denayer et expédiait le cuir au fond (0-1, 16e). Marcelo Guedes doublait la mise de la tête (0-2, 35e). Peu avant l'heure de jeu, Marcelo s'offrait même le doublé, sur coup de pied arrêté encore (0-3, 59e). Le calvaire n'était pas terminé pour les locaux et Kadewere y allait aussi de son doublé (0-4, 68e), alors que Bouanga, contre son camp, signait le 5-0. Avec ce succès, l'OL reste dans la roue du PSG et du LOSC après deux mauvais résultats, à deux points des Parisiens et Lillois. L'ASSE reste seizième.

