RB Leipzig : Istanbul Başakşehir en pince pour Jean-Kevin Augustin

On avait presque fini par l'oublier, mais Jean-Kevin Augustin est toujours un joueur du RB Leipzig. Alors que le litige entre le club allemand et Leeds United est en train de se régler, l'attaquant français pourrait prendre un nouveau départ à deux jours de la fin du mercato estival. Car à 23 ans, l'attaquant international espoir tricolore (9 sélections - 6 buts) est à un tournant de sa carrière.

Après une saison 2019-20 compliquée à l'AS Monaco puis à Leeds United, l'ancien joueur formé au PSG doit trouver un club qui parviendra à lui faire confiance et à le remettre en selle. Un club et non des moindres est semble-t-il prêt à le faire. Selon nos informations, le club turc d'Istanbul Başakşehir est très intéressé. Il faut dire que le champion de Turquie en titre connaît un terrible début de saison. Actuel dernier du classement de Superlig après quatre journées, le club qui compte dans ses rangs Demba Ba et Enzo Crivelli n'a toujours pas marqué le moindre but.

L'arrivée d'un nouvel attaquant pourrait permettre au club turc d'avoir un peu de sang neuf dans une attaque qui manque cruellement de confiance. Pour Jean-Kevin Augustin, l'histoire serait belle. En effet, Istanbul BB va disputer pour la première fois de son histoire la phase de poules de la Ligue des Champions. L'occasion pour le club turc d'affronter le PSG et... le RB Leipzig, deux des anciens clubs de l'attaquant français.