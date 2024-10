L2 : le Paris FC dompte Laval et reste en tête, Dunkerque et Annecy enchaînent

Dans le cadre de la 8e journée de Ligue 2, quatre rencontres avaient lieu, ce vendredi soir, à partir de 20h. Au Stade Marcel-Tribut, Dunkerque a pris le meilleur de Troyes grâce à des réalisations de Sangante (53e) et Bammou (64e). De son côté, Rodez a renversé Grenoble malgré l’ouverture du score de Ba (44e). Portés par Bouchouari (54e) et Cadiou (81e), les locaux ont finalement empoché les trois points.

Dans les autres rencontres de la soirée, Annecy est venu à bout du Red Star grâce à une réalisation tardive de Soukouna (84e). Enfin, le Paris FC s’est offert une nouvelle victoire face à Laval. Hamel étant le seul buteur de la soirée. Pour rappel, la rencontre entre Pau et Bastia a, elle, été reportée. Au classement, le Paris FC occupe la première place devant Dunkerque et Annecy. Martigues reste lanterne rouge, juste devant Troyes et Clermont.

Tous les résultats de 20h

Dunkerque 2-1 Troyes : Sangante (53e) et Bammou (64e) / Saïd (43e)

Rodez 2-1 Grenoble : Bouchouari (54e) et Cadiou (81e) / Ba (44e)

Annecy 1-0 Red Star : Soukouna (84e)

Paris FC 1-0 Laval : Hamel (83e)

Pau - Bastia : reporté