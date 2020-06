OM : la date de reprise est connue

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille peaufine son calendrier de reprise. André Villas-Boas, confirmé par sa direction ces derniers jours, a d'ailleurs fixé la date de retour aux entraînements pour les Phocéens, annonce L'Equipe.

Dario Benedetto, Dimitri Payet et les autres feront donc leur retour sur les terrains le 26 juin. AVB et son staff, qui souhaitaient disposer de huit semaines de préparation avant le retour de la Ligue 1, prévoient également au moins un stage et plusieurs matches amicaux en juillet.