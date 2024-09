OM : le terrible retour sur Terre de Roberto De Zerbi et ses joueurs

La semaine dernière, l’OM a vécu l’une de ses plus belles soirées de 2024. Face à un Groupama Stadium hostile, les Marseillais avaient réussi à s’imposer en infériorité numérique en inscrivant un but à la dernière seconde grâce au héros Jonathan Rowe (2-3). Dès lors, on pensait que les Phocéens étaient en route pour réaliser une saison hors norme, alors que leur début de cuvée était déjà une franche réussite. Pour poursuivre sur sa belle lancée, il fallait que les pensionnaires du Vélodrome gagnent à nouveau en déplacement ce dimanche à Strasbourg.

Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les hommes de Roberto de Zerbi. Fébriles offensivement et défensivement, ces derniers ont été bousculés durant toute la rencontre face à des Strasbourgeois qui ont joué avec le couteau entre les dents. Concédant logiquement l’ouverture du score à la fin du premier acte, l’OM n’a jamais su revenir dans la partie et a concédé sa première défaite de la saison. Un revers cuisant qui empêche surtout les Marseillais de rester au contact du peloton de tête alors que Monaco et le PSG n’ont pas perdu ce week-end. Forcément, les visages étaient fermés à l’issue de cette déconvenue en terres alsaciennes.

Roberto de Zerbi enrage sur les duels perdus

Aligné en défense, Pierre-Emile Hojbjerg a sûrement réalisé son pire match depuis son arrivée sur la Canebière cet été. Dans un poste qui ne lui convient pas, le Danois a cruellement manqué dans l’entrejeu des Phocéens qui a été sérieusement bousculé. À l’issue de la rencontre, l’ancien de Tottenham a donné les explications de la défaite marseillaise ce dimanche : «comment expliquer la défaite ? Bravo à Strasbourg. Ils ont bien pressé et ils ont joué le match sérieusement. On n’a pas été à notre niveau. Il faut s’améliorer très vite. Il y a beaucoup de choses qui ont manqué ce soir et Strasbourg était au rendez-vous sur ces points. Quand ça ne va pas, on doit changer le rythme et l’intensité. On doit prendre les points qu’il faut et quand ils se présentent.» Adulé la semaine passée, De Zerbi a été pointé du doigt ce dimanche pour certains choix qui ont interrogé.

Au terme de la rencontre, l’ancien coach de Brighton a essayé de relativiser mais a quand même enragé face à la tendresse de ses joueurs dans les duels : «on a joué beaucoup de duels et on en a perdu 80%. On a mérité de perdre ce match. On a perdu trop de duels, notamment aériens. C’est une défaite méritée. Balerdi est suspendu, Meîté est blessé. Koné a été bon. J’ai préféré mettre Hojbjerg derrière et pas Kondogbia car on était à 3. On avait joué à 3 défenseurs contre Nice et les absences nous ont manqué. Je ne sais pas si c’était notre pire match. J’ai confiance en mes joueurs. Bielsa disait qu’on apprend dans la défaite. Et je pense qu’on va beaucoup apprendre de celle-ci. Il faut quand on affronte des équipes agressives faire quelque chose de plus. On doit faire parler un peu plus notre physique.» Après ce retour sur Terre assez brutal, l’OM va désormais devoir retourner à Marseille pour battre Angers vendredi prochain (20h45) afin de viser à nouveau les étoiles…