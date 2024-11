Stade de Reims : Luka Elsner répond sur l’énigmatique cas Gabriel Moscardo

Quand verra-t-on Gabriel Moscardo jouer avec le Stade de Reims ? Alors qu’on s’apprête à déjà disputer la 12e journée du championnat, le jeune Brésilien prêté par le PSG n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison. Il y a tout de même du mieux dans sa situation car il enchaîne désormais les bancs de touche (4 de suite). Jusque-là, à l’exception de Marseille lors de la 2e journée, il était cloîtré à l’infirmerie en raison d’une blessure handicapante à la hanche. Sauf que depuis la mi-octobre et son retour, il ne joue pas.

La suite après cette publicité

Une situation qui interpelle jusque dans son club où il a signé jusqu’en 2028, le Paris Saint-Germain. Recruté 20 M€ en janvier aux Corinthians, Moscardo a fini la saison au Brésil au sein de son club formateur avant de gagner son nouveau club. Entre temps, les choses ne se sont pas passées comme prévu puisqu’il a subi une opération au pied, le tenant éloigné des terrains plus de trois mois. Une fois débarqué en France, Luis Enrique l’a jugé trop tendre par rapport au niveau de son effectif et a validé l’idée d’un prêt en Ligue 1.

Toujours pas la moindre minute disputée en match officiel

Sauf que le club de la capitale ne s’attendait pas non plus à ce que sa jeune recrue n’ait pas la moindre minute en compétition officielle jusqu’à la mi-novembre. Il a même été question de casser le prêt pour le voir ailleurs, dans un club qui accepterait de le faire jouer. Il y a peut-être une lueur d’espoir pour lui. Durant cette trêve internationale, Moscardo a joué en amical contre l’Olympique Charleroi (3e division belge). Il a même inscrit un penalty qu’il a lui-même provoqué. La fin du calvaire ? Cela ne dépendra que de Luka Elsner, l’entraîneur rémois qui a apporté un peu de lumière sur cette situation ce soir.

La suite après cette publicité

«Ce n’est pas qu’il est trop frêle, assure-t-il dans un premier temps sur RMC ce mardi soir. Quand on vient avec une étiquette forte comme la sienne, les attentes sont très élevées. Il s’est blessé immédiatement après son arrivée pendant quelques semaines et ça a freiné son développement parce qu’il est arrivé avec une toute petite préparation. Voire aucune, rappelle le Slovène en référence à la lourde blessure au pied du joueur au début de l’année. Il sortait déjà d’une opération d’il y a quelques mois. Ça a pris du temps à se mettre en place.» Et puis le Brésilien a découvert le football européen pour la première fois.

Elsner sur Moscardo : «il y a une phase d’adaptation et il est dans cette phase-là»

«Il ne faut pas sous-estimer les critères de la Ligue 1 en termes d’intensité. C’est un foot qui va très vite, qui nécessite des enchaînements très rapides. Comme tous les jeunes joueurs étrangers, il y a une phase d’adaptation et il est dans cette phase-là. C’est à moi et mon staff de déterminer le moment le plus pertinent et le plus intelligent pour le lancer et le mettre dans la performance, dans un contexte où il pourra s’exprimer et s’épanouir», poursuit Luka Elsner, qui s’était montré particulièrement emballé à l’arrivée du joueur cet été, avant d’être vite confronté à d’autres problématiques, comme ce souci à la hanche.

La suite après cette publicité

Le technicien de 42 ans demande juste du temps afin de valider ce processus d’adaptation. «Je sais qu’il y a de l’impatience. Il travaille dur pour arriver au plus haut niveau possible, s’adapter au mieux sur tous les critères. Ça viendra, je n’ai aucun doute sur ce fait-là. Le temps presse pour tout le monde mais c’est à nous d’être intelligent et calme pour que tout se passe dans l’ordre.» A son crédit, l’absence du jeune Brésilien sur le terrain ne lui a jamais porté préjudice. Après 11 journées de Ligue 1, le Stade de Reims est 7e et bien parti pour jouer la première moitié de tableau. Au grand dam de Moscardo, qui va devoir batailler pour se faire place dans cet effectif.