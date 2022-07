L'OM touche au but pour Justin Kluivert

La suite après cette publicité

En coulisses, Pablo Longoria et ses hommes sont très actifs. Maintenant que l'OM a le feu vert de la DNCG pour recruter, de nouveaux visages sont attendus dans l'effectif d'Igor Tudor dans les prochains jours. Si les rumeurs concernent principalement des milieux de terrain en ce moment, ou même Jonathan Clauss dont nous vous dévoilions le début des négociations en exclusivité sur Foot Mercato, le secteur offensif va aussi être renforcé.

Et il y a un nom qui revient de façon assez régulière dans les médias européens : Justin Kluivert. Voilà des semaines que la presse italienne évoque un intérêt plus que concret des Marseillais pour le joueur de la Roma, qui a inscrit 4 buts et réalisé 5 passes décisives en 28 rencontres de championnat lors de son prêt à Nice cette saison. Il avait même également marqué un doublé face aux Marseillais en quarts de finale de Coupe de France.

L'offre de l'OM s'approche des exigences romaines

Comme l'indique le Corriere dello Sport ce lundi, une première offre a été faite par l'Olympique de Marseille. Il s'agit d'une proposition de transfert pour un montant de 10 millions d'euros. De son côté, la Roma souhaite empocher 12 millions d'euros pour l'attaquant de 23 ans. Vous l'aurez compris, seuls 2 petits millions d'euros séparent l'OM du fils de l'ancien grand attaquant de la sélection hollandaise.

On peut donc imaginer que tout va s'accélerer assez rapidement, surtout que José Mourinho ne compte visiblement pas sur lui pour la saison à venir. L'OM devra cependant se méfier de l'intérêt d'autres clubs, puisque Monaco et même l'OGC Nice sont sur le coup, et ont aussi les moyens de s'aligner sur les exigences de la Louve. Affaire à suivre...