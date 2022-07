L'OM débute les négociations avec le RC Lens pour Jonathan Clauss

La suite après cette publicité

Il y a un peu plus d'une semaine, le départ de Jorge Sampaoli de l'Olympique de Marseille en avait surpris plus d'un. À peine un an et demi après son arrivée dans la cité phocéenne, le coach argentin a décidé de s'en aller, lui qui ne semblait pas sur la même longueur d'onde que ses dirigeants concernant le mercato. Rapidement, les Phocéens l'ont remplacé par Igor Tudor, qui a été présenté cette semaine. L'occasion pour le président Pablo Longoria de faire un petit point sur ce marché des transferts estival. Car en dehors de la signature d'Isaak Touré (et celle de Samuel Gigot, déjà actée en janvier pour venir cet été), le club olympien n'a pas été actif.

Pourtant, les pistes sont très nombreuses et de nombreux noms sont associés à l'Olympique de Marseille depuis quelque temps, mais certaines cibles ont vite été oubliés, surtout avec le départ de Jorge Sampaoli. Mais il y en une à laquelle les Marseillais s'accrochent, c'est celle menant à Jonathan Clauss. En fin de contrat dans un an au RC Lens, le latéral droit de 29 ans sort d'une incroyable saison avec les Sang-et-Or avec 39 apparitions toutes compétitions confondues pour 4 buts et 9 passes décisives. Des performances qui ont attiré les regards de l'OM donc, mais aussi de l'Atlético de Madrid, comme nous vous le révélions en exclusivité, ou de Tottenham. Mais l'OM espère bien doubler tout le monde.

L'OM est entré en contact avec Lens

Comme révélé par le journaliste italien Fabrizio Romano, le dauphin du Paris Saint-Germain en 2021-2022, qui va donc retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, a débuté les discussions avec le RC Lens pour Jonathan Clauss. Une information que nous pouvons vous confirmer ce samedi mais pas celle concernant une offre faite aux Lensois, qui attendent en tout cas au moins 20 millions d'euros. Les négociations entre les deux formations de Ligue 1 ont donc officiellement débuté ces dernières heures mais il reste encore du chemin à parcourir aux Marseillais pour voir le principal concerné débarquer à l'Orange Vélodrome.

Confirmation de la prise de contact ces dernières heures entre l'OM et Lens pour Jonathan Clauss. À ce stade, aucune offre n'a été formulée à Lens qui en veut, comme nous vous l'avions révélé en mai dernier 20 M€. https://t.co/0B73U9O0RG — Sébastien Denis (@sebnonda) July 9, 2022

Car outre les discussions, l'Olympique de Marseille va devoir faire face à une réelle concurrence avec les Colchoneros et les Spurs, mais peut-être aussi Chelsea, qui a énormément supervisé l'international français (4 sélections) par le passé. De son côté, Jonathan Clauss a certainement envie de jouer l'Europe dans quelques mois et pourrait donc partir, mais rien n'est fait. «Le jour où il y aura quelque chose d’important, on se mettra autour d’une table avec Lens, et si ça doit être avec l’Atlético, on prendra le temps de discuter. Je suis très calme par rapport à ça», avait-il déclaré il y a peu en parlant de l'intérêt de l'Atlético.