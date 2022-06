Lens : Jonathan Clauss confirme un contact avec l'Atlético de Madrid

Après une seconde très bonne saison avec le RC Lens, Jonathan Clauss est un homme courtisé, comme nous l'évoquions. Nous vous parlions notamment de l'Atlético de Madrid qui est très intéressé par les services de l'international français (4 sélections), ce qu'il a lui même confirmé lors d'un entretien accordé au journal Le Parisien.

La suite après cette publicité

«J’ai eu un contact. Mais pas au point d’avoir pris ma décision. Il n’y a pas de papier sur la table, ce sont des discussions qui continuent. Le jour où il y aura quelque chose d’important, on se mettra autour d’une table avec Lens, et si ça doit être avec l’Atlético, on prendra le temps de discuter. Je suis très calme par rapport à ça.» Le piston droit devrait prendre sa décision dans les prochaines semaines.