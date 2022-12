Mercato : l’Atlético de Madrid galère déjà pour trouver le remplaçant de João Félix

La suite après cette publicité

« On a une bonne relation de travail, même s’il peut y avoir quelques différences parfois. J’ai toujours cherché ce qui était le meilleur pour le club, jusqu’au bout, quel que soit mon avenir ou celui des joueurs. Tirer le meilleur de chacun jusqu’à ce que moi ou eux ne soyons pas là. Je n’ai aucune confirmation (concernant l’avenir de Félix, NDLR). Je vis au jour le jour et je fais face aux situations que je dois régler. Je vais jouer avec ceux qui vont nous permettre de gagner le match à notre avis ». Plus tôt dans la journée, Diego Simeone tenait des propos un peu flous sur le jeune portugais.

Depuis quelques semaines, les médias espagnols et portugais sont unanimes : João Félix va quitter l’Atlético de Madrid cet hiver. Toutes les parties impliquées dans ce dossier savent que c’est la meilleure solution pour tout le monde, même si, pour l’instant, les Colchoneros demandent un sacré montant aux prétendants du Lusitanien, exigeant ainsi un chèque de 130 à 140 millions d’euros. Son avenir devrait s’écrire du côté de la Premier League, où Arsenal et Manchester United poussent fort pour s’offrir ses services.

À lire

Mercato : la grosse décision du PSG avec João Félix

Personne ne vend !

Et forcément, il va falloir le remplacer. Les Rojiblancos semblent pour l’instant vouloir enrôler un profil différent, se positionnant sur des joueurs de surface, surtout que Cunha est aussi parti direction Wolverhampton. Cependant, comme le rapportent divers médias dont AS, ce ne sera vraiment pas facile. Enes Ünal est le favori, mais Getafe n’a aucune intention de vendre son joueur et exigera la clause, qui s’élèvera à 40 millions d’euros. Le buteur turc, auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 14 rencontres de championnat, est en plus aussi suivi par la Juventus.

La suite après cette publicité

Quant à Borja Iglesias du Betis, c’est trop cher, et les Andalous ne souhaitent pas vendre, bien que les Colchoneros adorent le profil du buteur espagnol. Quant à Marcus Thuram, la situation contractuelle du joueur en fin de contrat l’été prochain faciliterait une vente cet hiver, mais le nombre de prétendants trop important risque de provoquer une sacrée montée des enchères. Avec des clubs qui ne veulent pas se séparer de leurs meilleurs éléments et qui savent que les Madrilènes vont avoir du cash à disposition, ça s’annonce compliqué !